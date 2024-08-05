Романцев нанес символический удар перед матчем «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» вышел на поле в футболке с пятым номером и нанес первый символический удар перед матчем третьего тура чемпионата России

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев нанес символический удар по мячу перед стартом матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» проходит на «Лукойл Арене».

Романцев вышел на поле в футболке с пятым номером и нанес первый символический удар перед матчем.

Матч третьего тура РПЛ стартовал 5 августа в 20:00 (мск).

70-летний Романцев возглавлял «Спартак», при нем клуб девять раз становился чемпионом, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали, четыре раза брал Кубок страны, а также доходил до полуфиналов Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

«Спартак» на старте чемпионата после двух туров набрал три очка. В прошлом сезоне московский клуб занял пятое место, набрав 50 очков.