Пловчиха из Израиля пошла на ужин МОК и не попала на финальный заплыв

Анастасия Горбенко заняла девятое место в квалификации и была первой запасной для участия в финале. В бассейн спортсменку позвали всего за 25 минут до старта, когда она направлялась на ужин, организованный МОК

Анастасия Горбенко на Олимпиаде-2024 (Фото: Quinn Rooney / Staff / Getty Images)

Участница Олимпиады-2024 от сборной Израиля Анастасия Горбенко пропустила свой финальный заплыв на дистанции 200 м комплексным плаванием. В тот момент, когда у пловчихи должно было начаться выступление, она планировала присутствовать на организованном Международным олимпийским комитетом (МОК) ужине, сообщает Ynetnews.

Ранее Горбенко заняла девятое место в квалификации, не дотянув до автоматического места в финале. Спортсменка стала первой запасной на случай, если кто-то из восьми участниц не сможет выступить. Незадолго до начала финального заплыва австралийка Элла Рэмси снялась из-за болезни.

О том, что Горбенко ждут на финал, девушке сообщили всего за 25 минут до старта, когда она направлялась на ужин, организованный МОК.

Пловчиха заранее уточняла, следует ли ей отнести свое снаряжение в комнату ожидания в бассейне, как предписывал протокол, однако ее заверили, что в этом нет необходимости. По словам собеседника Ynetnews, последний звонок организаторов привел израильскую команду в ярость, и в сборной заявили, что Анастасия Горбенко не будет соревноваться из-за такого позднего вызова.

Вторая спортсменка, находившаяся в резерве, так же не успела прибыть вовремя. В результате в финальном заплыве приняли участие только семь пловчих вместо восьми.