 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Пловчиха из Израиля пошла на ужин МОК и не попала на финальный заплыв

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Анастасия Горбенко заняла девятое место в квалификации и была первой запасной для участия в финале. В бассейн спортсменку позвали всего за 25 минут до старта, когда она направлялась на ужин, организованный МОК
Анастасия Горбенко на Олимпиаде-2024
Анастасия Горбенко на Олимпиаде-2024 (Фото: Quinn Rooney / Staff / Getty Images)

Участница Олимпиады-2024 от сборной Израиля Анастасия Горбенко пропустила свой финальный заплыв на дистанции 200 м комплексным плаванием. В тот момент, когда у пловчихи должно было начаться выступление, она планировала присутствовать на организованном Международным олимпийским комитетом (МОК) ужине, сообщает Ynetnews.

Ранее Горбенко заняла девятое место в квалификации, не дотянув до автоматического места в финале. Спортсменка стала первой запасной на случай, если кто-то из восьми участниц не сможет выступить. Незадолго до начала финального заплыва австралийка Элла Рэмси снялась из-за болезни.

О том, что Горбенко ждут на финал, девушке сообщили всего за 25 минут до старта, когда она направлялась на ужин, организованный МОК. 

Пловчиха заранее уточняла, следует ли ей отнести свое снаряжение в комнату ожидания в бассейне, как предписывал протокол, однако ее заверили, что в этом нет необходимости. По словам собеседника Ynetnews, последний звонок организаторов привел израильскую команду в ярость, и в сборной заявили, что Анастасия Горбенко не будет соревноваться из-за такого позднего вызова.

Вторая спортсменка, находившаяся в резерве, так же не успела прибыть вовремя. В результате в финальном заплыве приняли участие только семь пловчих вместо восьми. 

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Арсений Ефременко
Олимпиада-2024
Материалы по теме
Обидчик Медведева разгромно проиграл в полуфинале Олимпиады
Спорт
Словацкая пловчиха потеряла сознание в олимпийском бассейне
Спорт
Американский пловец побил на Олимпиаде державшийся 12 лет мировой рекорд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 17:54
Рекорд на велотреке и скандал с флагами. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 20:14
Иран предупредил о намерении атаковать ИзраильПолитика, 20:13
На Олимпиаде флаг сборной Тайваня повесили под китайскимСпорт, 20:11
Эксперты оценили снижение доступности жилья по IT-ипотеке в миллионникахНедвижимость, 19:59
Как бегство премьера Бангладеш скажется на российских проектах в странеПолитика, 19:44
В МИДе сообщили, что находящиеся в Бангладеш россияне не пострадалиПолитика, 19:38
В России не начнут продажу «красивых» номеров. Что произошлоАвто, 19:38
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Черный понедельник» в Азии и США: как он повлияет на индекс МосбиржиИнвестиции, 19:35
Протесты в Бангладеш и отставка премьера. ФоторепортажПолитика, 19:31 
В Нигерии задержали лидера протестов по фамилии ЛенинПолитика, 19:18
Пловчиха из Израиля пошла на ужин МОК и не попала на финальный заплывСпорт, 19:18
Суд наказал заключением бывших топ-менеджеров «Почты России»Общество, 19:16
МЧС Украины опровергло данные о пожаре на заводе «Турбоатом» в ХарьковеПолитика, 19:15
В World Taekwondo заявили, что разочарованы отстранением россиян от ИгрСпорт, 19:14