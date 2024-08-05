Пловчиха из Израиля пошла на ужин МОК и не попала на финальный заплыв
Участница Олимпиады-2024 от сборной Израиля Анастасия Горбенко пропустила свой финальный заплыв на дистанции 200 м комплексным плаванием. В тот момент, когда у пловчихи должно было начаться выступление, она планировала присутствовать на организованном Международным олимпийским комитетом (МОК) ужине, сообщает Ynetnews.
Ранее Горбенко заняла девятое место в квалификации, не дотянув до автоматического места в финале. Спортсменка стала первой запасной на случай, если кто-то из восьми участниц не сможет выступить. Незадолго до начала финального заплыва австралийка Элла Рэмси снялась из-за болезни.
О том, что Горбенко ждут на финал, девушке сообщили всего за 25 минут до старта, когда она направлялась на ужин, организованный МОК.
Пловчиха заранее уточняла, следует ли ей отнести свое снаряжение в комнату ожидания в бассейне, как предписывал протокол, однако ее заверили, что в этом нет необходимости. По словам собеседника Ynetnews, последний звонок организаторов привел израильскую команду в ярость, и в сборной заявили, что Анастасия Горбенко не будет соревноваться из-за такого позднего вызова.
Вторая спортсменка, находившаяся в резерве, так же не успела прибыть вовремя. В результате в финальном заплыве приняли участие только семь пловчих вместо восьми.
Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку
Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы
Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Силовики задержали директора парка «Патриот»
Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета
Причины резкого падения криптовалют
Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься
Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%
Подборка каналов РБК в Telegram