Туриста из Австралии задержали за попытку сорвать олимпийский забег

Молодой мужчина пытался выйти на трассу перед началом соревнований в футболке с пропалестинским и проукраинским лозунгами

Мужской забег 100 м на Олимпиаде (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

24-летнего австралийца заключили под стражу после попытки сорвать мужской забег на 100 м на стадионе «Стад де Франс» вечером 4 августа. Об этом со ссылкой на источник сообщила France Info.

По данным французской телерадиокомпании, молодой человек планировал выйти на дорожку незадолго до начала забега. На нем была футболка с надписями «Свободу Палестине», «Свободу Украине» и «Иисус».

Сотрудники службы безопасности стадиона перехватили нарушителя и передали его полиции. Туриста задержали за «проникновение на спортплощадку и нарушение проведения соревнований»: из-за его поступка старт был дан с опозданием.

Сообщается, что в 2023 году этот же мужчина сорвал матч по крикету в Индии. Тогда он вышел в футболке с призывом прекратить конфликт в Палестине.