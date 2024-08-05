Туриста из Австралии задержали за попытку сорвать олимпийский забег
24-летнего австралийца заключили под стражу после попытки сорвать мужской забег на 100 м на стадионе «Стад де Франс» вечером 4 августа. Об этом со ссылкой на источник сообщила France Info.
По данным французской телерадиокомпании, молодой человек планировал выйти на дорожку незадолго до начала забега. На нем была футболка с надписями «Свободу Палестине», «Свободу Украине» и «Иисус».
Сотрудники службы безопасности стадиона перехватили нарушителя и передали его полиции. Туриста задержали за «проникновение на спортплощадку и нарушение проведения соревнований»: из-за его поступка старт был дан с опозданием.
Сообщается, что в 2023 году этот же мужчина сорвал матч по крикету в Индии. Тогда он вышел в футболке с призывом прекратить конфликт в Палестине.
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