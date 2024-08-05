Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов умер на 76-м году жизни

Скобов также является серебряным призером чемпионата мира в эстафете (1974) и четырехкратным чемпионом СССР (1972–1974).

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил телеграм-канал правительства Кировской области.

«Губернатор Кировской области Александр Соколов направил родным Юрия Скобова телеграмму с соболезнованиями», — говорится в сообщении.

Скобов — чемпион Олимпийских игр 1972 года по лыжным гонкам в эстафете 4х10 км, серебряный призер чемпионата мира 1974 года в эстафете и четырехкратный чемпион СССР (1972–1974).

Скобов является почетным жителем Кирова и Омутинска (Кировская область), где он проживал.