Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил телеграм-канал правительства Кировской области.
«Губернатор Кировской области Александр Соколов направил родным Юрия Скобова телеграмму с соболезнованиями», — говорится в сообщении.
Скобов — чемпион Олимпийских игр 1972 года по лыжным гонкам в эстафете 4х10 км, серебряный призер чемпионата мира 1974 года в эстафете и четырехкратный чемпион СССР (1972–1974).
Скобов является почетным жителем Кирова и Омутинска (Кировская область), где он проживал.
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