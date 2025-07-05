Воронков подписал новый контракт с клубом НХЛ «Коламбус» на $8,35 млн

Российский форвард подписал новый контракт в НХЛ на $8,35 млн

Дмитрий Воронков подписал новое двухлетнее соглашение с «Коламбусом»

Дмитрий Воронков (Фото: Jason Mowry / Getty Images)

Российский форвард Дмитрий Воронков подписал новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

Срок соглашения с 24-летним хоккеистом — два года, сумма — $8,35 млн ($4,175 за сезон).

В минувшем сезоне Воронков сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, отметившись 23 заброшенными шайбами и 24 голевыми передачами.

Воронков провел в НХЛ два сезона, ранее его зарплата составляла $925 тыс. в год.

В КХЛ Воронков играл за казанский «Ак Барс». В составе сборной России форвард завоевал серебро на Олимпиаде-2022.