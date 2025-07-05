Российский форвард подписал новый контракт в НХЛ на $8,35 млн
Российский форвард Дмитрий Воронков подписал новый контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.
Срок соглашения с 24-летним хоккеистом — два года, сумма — $8,35 млн ($4,175 за сезон).
В минувшем сезоне Воронков сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, отметившись 23 заброшенными шайбами и 24 голевыми передачами.
Воронков провел в НХЛ два сезона, ранее его зарплата составляла $925 тыс. в год.
В КХЛ Воронков играл за казанский «Ак Барс». В составе сборной России форвард завоевал серебро на Олимпиаде-2022.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов