Спортсмен скончался во время соревнований по триатлону в Москве

В ходе заплыва Владимир Порфиров потерял сознание и начал тонуть. Его транспортировали на берег, но, несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось

Фото: Федерация триатлона России

Спортсмен из Наро-Фоминска Владимир Порфиров скончался во время соревнований по триатлону в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации триатлона России.

Инцидент произошел в рамках старта «Лига триатлона & Ironstar» на территории Гребного канала в Крылатском.

Порфиров в ходе заплыва на дистанции в 1 милю потерял сознание и начал тонуть. Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена, после чего он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи для оказания первой помощи. Несмотря на продолжительные реанимационные действия, спасти спортсмена не удалось, сообщили в Федерации триатлона России

«Точные выводы о причинах гибели опытного пловца, участвовавшего в подобных соревнованиях уже более 10 лет, станут известны позднее. Федерация триатлона России окажет всеобъемлющую поддержку семье погибшего спортсмена», — говорится в сообщении.