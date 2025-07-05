 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,6 x 3,25 2 2,9 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Боруссия Дортмунд 1 1,65 x 4,4 2 5,2 Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Челси 1 5,2 x 3,85 2 1,65 Теннис Уимблдон. Женщины Картал С Павлюченкова А 1 1,9 x 2 1,9 Теннис Уимблдон. Мужчины Хачанов К Майхшак К 1 1,35 x 2 3,2 Теннис Уимблдон. Мужчины Рублев А Алькарас К 1 8 x 2 1,08 Теннис Уимблдон. Женщины Соболенко А Мертенс Э 1 1,22 x 2 4,3 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,15 x 61 2 1,38 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,3 x 17 2 1,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,33 x 23 2 3,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

ЦСКА обыграл белградский ОФК в матче Братского кубка

Встреча завершилась со счетом 4:2
Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА
Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА обыграли белградский ОФК со счетом 4:2 в матче Братского кубка, предсезонного турнира, который проходит в Москве.

В составе победителей голы забили Игорь Дивеев (6-я минута), Иван Обляков (22-я), Тамерлан Мусаев (25-я) и Кирилл Глебов (57-я). У проигравших отличились Урош Кабич (70-я) и Милош Пантович (89-я).

В компенсированное ко второму тайму время форвард ЦСКА Алеррандро не реализовал пенальти.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. ЦСКА в первом туре в гостях сыграет с «Торпедо» 21 июля.

Российские клубы не проиграли ни одного матча на Братском кубке. В первой игре ЦСКА обыграл сербский «Партизан» (3:1). ОФК ранее уступил московскому «Динамо» (0:4), которое также  победило «Партизан» (3:1).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА
Материалы по теме
ЦСКА объявил об уходе хорвата Бистровича
Спорт
ЦСКА улучшил условия контракта 19-летнего футболиста сборной России
Спорт
ЦСКА обыграл белградский «Партизан» в матче Братского кубка
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
«Аэрофлот» сообщил об отменах ряда рейсов после ограничений в Шереметьево Общество, 19:15
Эрдоган заявил, что Азербайджан не хочет эскалации с Россией Политика, 19:08
Британия объявила о восстановлении дипломатических отношений с Сирией Политика, 19:00
Четыре россиянки пробились в четвертый круг на Уимблдоне Спорт, 18:49
Трамп ответил, сможет ли он прекратить боевые действия на Украине Политика, 18:44
Ельцин-центр в Екатеринбурге отменил театральный перформанс после критики Общество, 18:39
Астрономы сообщили о выбросе на Солнце рекордно большого протуберанца Технологии и медиа, 18:32
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Чемпион КХЛ назвал нового главного тренера Спорт, 18:32
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 18:30
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1» Спорт, 18:17
Директор парка «Тайган» вернулся на работу после нападения льва Общество, 18:16
В Дербенте похоронили погибшего вместе с замглавкома ВМФ офицера Политика, 18:05
РСТ не зафиксировал снижения бронирований туров в Азербайджан Общество, 17:59
ЦСКА обыграл белградский ОФК в матче Братского кубка Спорт, 17:58