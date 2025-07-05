ЦСКА обыграл белградский ОФК в матче Братского кубка

Встреча завершилась со счетом 4:2

Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА обыграли белградский ОФК со счетом 4:2 в матче Братского кубка, предсезонного турнира, который проходит в Москве.

В составе победителей голы забили Игорь Дивеев (6-я минута), Иван Обляков (22-я), Тамерлан Мусаев (25-я) и Кирилл Глебов (57-я). У проигравших отличились Урош Кабич (70-я) и Милош Пантович (89-я).

В компенсированное ко второму тайму время форвард ЦСКА Алеррандро не реализовал пенальти.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. ЦСКА в первом туре в гостях сыграет с «Торпедо» 21 июля.

Российские клубы не проиграли ни одного матча на Братском кубке. В первой игре ЦСКА обыграл сербский «Партизан» (3:1). ОФК ранее уступил московскому «Динамо» (0:4), которое также победило «Партизан» (3:1).