Ковальчук сообщил, что канадец Хартли может возглавить «Куньлунь»

Канадский тренер в 2021 году привел «Авангард» к победе в Кубке Гагарина. Ранее СЭ писал, что Хартли возглавит ярославский «Локомотив»

Боб Хартли (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Канадский тренер Боб Хартли может возглавить китайский клуб КХЛ «Куньлунь». Об этом «Чемпионату» рассказал олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.

Накануне «Спорт-Экспресс» писал, что 64-летний Хартли возглавит ярославский «Локомотив».

«Я знаю, что Боб Хартли может стать главным тренером не только «Локомотива», но и «Куньлуня». Хорошо, что на этого специалиста есть спрос. Все знают, какого он уровня. Куда бы он ни пришел, это будет очень крепко», — сказал Ковальчук, который выигрывал Кубок Гагарина под руководством Хартли в 2021 году.

Хартли руководил «Авангардом в 2018–2022 годах. В 2019 году он дошел с омской командой до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА, а через два года выиграл главный трофей КХЛ. В 2001 году Хартли приводил «Колорадо Эвеланш» к победе в Кубке Стэнли.

После ухода из «Авангарда» Хартли тренерской деятельностью не занимался.

«Куньлунь» в прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ занял девятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.