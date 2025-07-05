Ковальчук сообщил, что канадец Хартли может возглавить «Куньлунь»
Канадский тренер Боб Хартли может возглавить китайский клуб КХЛ «Куньлунь». Об этом «Чемпионату» рассказал олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.
Накануне «Спорт-Экспресс» писал, что 64-летний Хартли возглавит ярославский «Локомотив».
«Я знаю, что Боб Хартли может стать главным тренером не только «Локомотива», но и «Куньлуня». Хорошо, что на этого специалиста есть спрос. Все знают, какого он уровня. Куда бы он ни пришел, это будет очень крепко», — сказал Ковальчук, который выигрывал Кубок Гагарина под руководством Хартли в 2021 году.
Хартли руководил «Авангардом в 2018–2022 годах. В 2019 году он дошел с омской командой до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА, а через два года выиграл главный трофей КХЛ. В 2001 году Хартли приводил «Колорадо Эвеланш» к победе в Кубке Стэнли.
После ухода из «Авангарда» Хартли тренерской деятельностью не занимался.
«Куньлунь» в прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ занял девятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.
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