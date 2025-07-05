«Манчестер Сити» объявил об уходе защитника сборной Англии

Кайл Уокер перешел из «Манчестер Сити» в «Бернли»

Кайл Уокер перешел в «Бернли» за £5 млн

Фото: mancity.com

Защитник сборной Англии Кайл Уокер покинул «Манчестер Сити», сообщается на сайте английского клуба.

35-летний футболист перешел в «Бернли». По данным Би-би-си, сумма трансфера оценивается в £5 млн.

Вторую половину сезона-2024/25 Уокер провел в аренде в «Милане» (16 матчей).

За семь с половиной сезонов в «Манчестер Сити» Уокер завоевал 18 трофеев, в том числе шесть титулов АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги, два Суперкубка Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В сборной Англии Уокер провел 96 матчей, завоевал серебро на Евро-2020 и Евро-2024.