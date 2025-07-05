«Манчестер Сити» объявил об уходе защитника сборной Англии
Защитник сборной Англии Кайл Уокер покинул «Манчестер Сити», сообщается на сайте английского клуба.
35-летний футболист перешел в «Бернли». По данным Би-би-си, сумма трансфера оценивается в £5 млн.
Вторую половину сезона-2024/25 Уокер провел в аренде в «Милане» (16 матчей).
За семь с половиной сезонов в «Манчестер Сити» Уокер завоевал 18 трофеев, в том числе шесть титулов АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги, два Суперкубка Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В сборной Англии Уокер провел 96 матчей, завоевал серебро на Евро-2020 и Евро-2024.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов