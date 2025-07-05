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Спорт ,  
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Чемпионка Европы в беге на 1500 м сообщила об онкологическом заболевании

Ирландка Кира Магиан является двукратной участницей Олимпийских игр
Кира Магиан
Кира Магиан (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Ирландская бегунья, чемпионка Европы на дистанции 1500 м Кира Магиан сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что ей диагностировали рак.

«Это было тяжело принять, но я уже начала лечение и невероятно благодарна за то, что меня окружают любовь и поддержка моей семьи и близких друзей. Прошу вас уважать мою личную жизнь и жизнь моих близких, пока мы вместе проходим через это», — написала 33-летняя Магиан.

Спортсменка не уточнила никаких подробностей о своей болезни.

На счету Магиан золото (2024), серебро (2022) и бронза (2016) на чемпионатах Европы в беге на 1500 м. Она участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио, а Игры в Париже пропустила из-за травмы.

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