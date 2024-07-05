Суперкомпьютер назвал фаворита в матче Португалия — Франция на Евро

Суперкомпьютер Opta: у Португалии и Франции почти равные шансы на победу

Обе сборные имеют практически равные шансы на победу в четвертьфинале турнира с незначительным перевесом у французов

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В предстоящей игре сборной Португалии против Франции на Евро-2024 нет безоговорочного фаворита. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta Analyst.

Шансы на победу сборной Франции в основное время оцениваются в 39,0%, на успех Португалии — в 30,7%, а ничейного исхода — в 28,6%.

При этом букмекеры отдают предпочтение французской команде, на победу которой выставляют средний коэффициент в 2,00 — это значит, что при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит такую же сумму. На победу Португальцев букмекерские конторы дают коэффициент в 3,60 (выигрыш — 2600 руб. при аналогичных условиях).

Игра между сборными Франции и Португалии состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 мск.

Согласно оценке суперкомпьютера Opta, на данный момент главным фаворитом на победу в турнире является Германия, шансы которой равны 19,40%. Далее идет Англия (18,55%), Испания (18,14%), Франция (16,08%) и Нидерланды (11,01%). Португалия не входит в пятерку основных претендентов на победу в турнире.