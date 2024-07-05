Умер олимпийский чемпион в конном спорте Николай Корольков

Королькову было 77 лет. На Олимпиаде в Москве советский спортсмен завоевал золото в командных соревнованиях по выездке и серебро — в личных

Николай Корольков (Фото: fksr.org)

Олимпийский чемпион 1980 года в конном спорте Николай Корольков скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации конного спорта России.

Причина его смерти не уточняется.

На Олимпиаде в Москве Корольков завоевал золото в командных соревнованиях по выездке и серебро — в личных.

«До последних дней Николай Павлович оставался верен конному спорту: тренировал спортсменов, посещал крупнейшие соревнования, всегда был близок к лошадям и людям, увлеченным ими», — говорится в сообщении федерации.

Прощание с Корольковым состоится 6 июля в городе Аксай (Ростовская область).