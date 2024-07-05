Украинка показала кадры отдыха с российскими олимпийскими чемпионками

На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, видно, что девушки вместе играют в карты и улыбаются

Анна Вяхирева (Фото: Alex Nicodim / Global look press)

Украинская гандболистка Виктория Борщенко, а также россиянки Анна Вяхирева и Полина Кузнецова проводят совместное время на отдыхе. Кадры опубликовала Борщенко в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, видно, что девушки вместе играют в карты и улыбаются.

Все три девушки до начала военных действий на Украине играли вместе в клубе «Ростов-Дон». В марте 2022 года Борщенко уехала в Европу, а в апреле подписала контракт с португальской «Бенфикой». Там она завоевала с командой три чемпионских титула (до прихода Борщенко «Бенфика» почти 20 лет не завоевывала первое место).

Вяхирева и Кузнецова — в девичестве Вяхирева — являются сестрами. Обе российские гандболистки являются олимпийскими чемпионками 2016 года. Кузнецова выступает за «Ростов-Дон», а Вяхирева продолжает профессиональную карьеру в норвежском клубе «Вайперс».

Вяхирева по итогам сезона 2023/24 была признана Европейской гандбольная федерацией (EHF) лучшей правой полусредней. Она забила 113 голов в Лиге чемпионов, став лучшим снайпером турнира.