Побеждавший с «Ростовом» в Кубке России тренер возглавил клуб из Ирана

Черногорец Миодраг Божович, который за время своей карьеры успел поработать в семи российских командах, стал новым главным тренером иранского клуба «Эстегляль Хузестан»

Миодраг Божович (Фото: Global Look Press)

Черногорский специалист Миодраг Божович назначен на пост главного тренера иранского «Эстегляль Хузестан». Об этом сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) футбольного клуба.

Срок контракта с 56-летним Божовичем не уточняется.

В прошлом сезоне «Эстегляль Хузестан» занял 14-е место в чемпионате Ирана.

Последним местом работы Божовича был азербайджанский «Нефтчи», который он покинул в мае.

В России Божович девять раз возглавлял клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), он успел поработать в тульском «Арсенале», пермском «Амкаре» (по два раза), московских «Динамо» и «Локомотиве», «Ростове», «Крыльях Советов» и «Москве». Под руководством Божовича «Ростов» становился обладателем Кубка России в сезоне 2013/14, с «Амкаром» он выходил в финал Кубка в сезоне 2007/08.

Кроме того, он возглавлял «Црвену Звезду», которую в сезоне 2015/16 привел к победе в чемпионате Сербии.