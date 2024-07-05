 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Аргентина чуть не вылетела с Кубка Америки из-за промаха Месси с пенальти

Месси в этом матче 32 раза коснулся мяча — это самый низкий показатель в матчах за Аргентину с 2011 года
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Reuters)

Сборная Аргентины обыграла команду Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки по футболу. Основное время завершилось со счетом 1:1, серия пенальти — 4:2.

Голы в основе время забили защитник Аргентины Лисандро Мартинес (35-я минута) и полузащитник Эквадоры Кевин Родригес (90+2).

В серии пенальти лидер сборной Аргентины Лионель Месси подошел первым к 11-метровой отметке и пробил в перекладину по центру. Остальные игроки действующего обладателя Кубка Америки реализовали свои пенальти.

В свою очередь аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес отразил два первых удара, благодаря чему команда вышла в полуфинал.

Месси в этом матче 32 раза коснулся мяча — самый низкий показатель в матчах за Аргентину с 2011 года.

На счету Месси, который пропустил заключительный тур группового раунда из-за травмы, в нынешнем розыгрыше Кубка Америки одна передача в трех играх. Аналогичный показатель имеет португалец Криштиану Роналду на проходящем параллельно в Германии чемпионате Европы. При этом оба игрока в первых играх плей-офф не реализовали 11-метровые удары: Роналду не забил с пенальти в экстратайме, но реабилитировался в послематчевой серии.

Сборная Аргентины с 2020 года проиграла лишь один матч в матчах с южноамериканскими командами.

В полуфинале Аргентина сыграет с победителем пары Венесуэла — Канада, который пройдет в ночь на 6 июля по московскому времени.

Кубок Америки проходит в США и завершится 15 июля

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Лионель Месси Кубок Америки по футболу сборная Аргентины по футболу Криштиану Роналду
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
Материалы по теме
Аргентина сыграет с Перу на Кубке Америки без Месси и главного тренера
Спорт
Месси получил травму в матче Кубка Америки
Спорт
Месси угостил фанатов тортом в честь своего дня рождения
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетями РБК и Millennium, 11:11
В Ростовской области загорелись десять частных домов Общество, 11:11
Экономим на рекламе: 5 идей продвижения с бюджетом от нуля до ₽200 тыс. Pro, 11:10
Российский игорный бизнес заплатил ₽1,3 млрд налогов за первое полугодие Пресс-релиз, 11:05
YouTube удалил канал российского чемпиона Игр после санкций Спорт, 11:01
Новый закон о майнинге примут уже в августе: к чему готовиться Pro, 10:46
В Кремле заявили об отсутствии дискуссии по запрету никабов Политика, 10:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Организатор обмена активами продлил сроки приема заявок от нерезидентов Инвестиции, 10:40
Под Вологдой из-за удара молнии сгорел многоквартирный дом Общество, 10:38
Структура «Интер РАО» поборется за проект «Россетей» на ₽54 млрд Бизнес, 10:28
Власти предложили переснять «Кортик» и «Летят журавли» Общество, 10:27
Китай после угроз США смоделировал блокаду Тайваня дронами Политика, 10:27
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 10:22
За вашим роутером постоянно следят чужие смартфоны. Зачем они это делают Pro, 10:22