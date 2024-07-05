Аргентина чуть не вылетела с Кубка Америки из-за промаха Месси с пенальти

Месси в этом матче 32 раза коснулся мяча — это самый низкий показатель в матчах за Аргентину с 2011 года

Лионель Месси (Фото: Reuters)

Сборная Аргентины обыграла команду Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки по футболу. Основное время завершилось со счетом 1:1, серия пенальти — 4:2.

Голы в основе время забили защитник Аргентины Лисандро Мартинес (35-я минута) и полузащитник Эквадоры Кевин Родригес (90+2).

В серии пенальти лидер сборной Аргентины Лионель Месси подошел первым к 11-метровой отметке и пробил в перекладину по центру. Остальные игроки действующего обладателя Кубка Америки реализовали свои пенальти.

В свою очередь аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес отразил два первых удара, благодаря чему команда вышла в полуфинал.

Месси в этом матче 32 раза коснулся мяча — самый низкий показатель в матчах за Аргентину с 2011 года.

На счету Месси, который пропустил заключительный тур группового раунда из-за травмы, в нынешнем розыгрыше Кубка Америки одна передача в трех играх. Аналогичный показатель имеет португалец Криштиану Роналду на проходящем параллельно в Германии чемпионате Европы. При этом оба игрока в первых играх плей-офф не реализовали 11-метровые удары: Роналду не забил с пенальти в экстратайме, но реабилитировался в послематчевой серии.

Сборная Аргентины с 2020 года проиграла лишь один матч в матчах с южноамериканскими командами.

В полуфинале Аргентина сыграет с победителем пары Венесуэла — Канада, который пройдет в ночь на 6 июля по московскому времени.

Кубок Америки проходит в США и завершится 15 июля