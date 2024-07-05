Эксперты назвали скрытого фаворита Евро-2024

Эксперты Академии РФС считают, что сборная Нидерландов сможет пробиться в финал турнира, если прагматично сыграет в обороне

Игроки сборной Нидерландов в мачте против Румынии (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Сборная Нидерландов незаслуженно не входит в список главных фаворитов чемпионата Европы по футболу в Германии. Такое мнение высказали в Академии РФС, где специально для «РБК Спорт» разобрали матчи 1/8 финала турнира и рассказали о предстоящих четвертьфиналах.

«Говоря о фаворитах этого чемпионата Европы, незаслуженно забывали о сборной Нидерландов. А исходя из того, что мы увидели в ее исполнении на групповом этапе и в 1/8 финала, — это одна из сильнейших команд на турнире в плане структуры, тактической гибкости и исполнительского мастерства. Это такой романтический футбол, но в рамках определенной структуры, которой голландский футбол вообще отличается. Они могут начать с одной схемы, перейти на другую и в обороне, и в атаке», — пояснили в Академии РФС.

Эксперты считают, что главная проблема команды Нидерландов заключается в нежелании играть прагматично в обороне. Если голландцы будут действовать сзади более расчетливо, то у них есть все шансы дойти до финала.

В четвертьфинале сборной Нидерландов предстоит встретиться с Турцией, матч состоится в субботу, 6 июля, на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. По оценкам суперкомпьютера Opta, вероятность победы Нидерландов над Турцией в основное время составляет 50,1%, а Турции — всего 26%.

При этом Нидерланды не входят в число главных претендентов на победу в турнире. На данный момент суперкомпьютер Opta относит к основным фаворитам Испанию (шансы на победу 19,25%), Германию (18,11%), Англию (17,08%) и Францию (16,34%). Шансы голландцев оцениваются в 11,84%.