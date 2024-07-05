Схватка фаворитов, Роналду против Мбаппе. Интриги 1/4 финала Евро

5 июля состоятся четвертьфинальные матчи Евро-2024, в которых испанцы сыграют с немцами, а португальцы с французами. «РБК Спорт» рассказывает о главных интригах предстоящих поединков

Килиан Мбаппе, Критиану Роналду и Пепе (Фото: Anthony BIBARD via www.imago-ima)

Испания — Германия

Когда: 5 июля

В какое время: в 19.00 мск

Где смотреть: Матч ТВ и OKKO

Вывеска достойная финала. Очевидно, что это самые яркие команды турнира, которые несправедливо рано сыграют друг с другом. Суперкомпьютер Opta считает, что наибольшие шансы на победу на Евро‑2024 у сборной Германии (20%), а дальше идут именно испанцы (19,2%).

На пути к четвертьфиналу Испания поочередно победила Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0), взяв максимум очков в трех турах группового этапа, а затем разгромила Грузию в 1/8 финала со счетом 4:1.

Немцы стали победителями группы А. В первых двух играх немцы победили Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), а в третьем туре вырвали ничью со Швейцарией (1:1), когда на второй добавленной минуте отличился Никлас Фюллькруг. В 1/8 финала немцы победили датчан 2:0 благодаря голам Кая Хаверца и Джамала Мусиалы.

Особым матч делает сразу несколько фактов. Луис Де ла Фуэнте был тренером сборной Испании, которая победила Германию со счетом 2:1 в финале молодежного Евро-2019 благодаря голам Фабиана Руиса и Дани Ольмо. На этом турнире оба в составе испанской сборной. Помимо этого, в той команде в стартовом составе выступал Микель Оярсабаль, а Микель Мерино вышел на замену во втором тайме. Джонатан Та был в той встрече капитаном сборной Германии.

В нынешнем составе сборной Германии четыре игрока играли или до сих пор выступают в испанском чемпионате: Тони Кроос («Реал» 2014-24), Марк-Андре тер Штеген («Барселона» с 2014 года), Антонио Рюдигер («Реал» с 2022 года), Илкай Гюндоган («Барселона» с 2023 года). В 2023 году Родри, Ляпорт и Гюндоган выиграли в составе «Манчестер Сити» Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. Почти все ведущие футболисты команд так или иначе пересекались другом в разных клубах. Эти все факты говорят о том, что команды прекрасно знают друг друга.

Еще одной интригой станет борьба 21-летнего немецкого атакующего полузащитника Джамала Мусиалы и 16-летнего вундеркинда Ламина Ямаля. Оба на этом турнире выглядят превосходно. Официальный сайт немецкой Бундеслиги в главном тексте к матчу на первый план также выводит это противостояние вперед, отмечая взлет обоих футболистов и их потенциал.

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Португалия — Франция

Когда: 5 июля

В какое время: в 22:00 мск

Где смотреть: Матч ТВ и OKKO

Шансы этих сборных на победу в Евро суперкомьютер оценивает ниже чем у Испании или Германии. Но стоит вспомнить, что именно эти команды в 2016 году играли в финале Евро, и победили тогда португальцы. Клод Жиру, Антуан Гризманн были в составе сборной Франции и очевидно они хотят реванша.

Французы в личных встречах побеждали 19 раз в 28 матчах, при шести поражениях. За последние 14 матчей португальцы победили только один раз, но произошло это именно в 2016 году.

Турнир складывается сложно для обеих команд. Франция вышла в 1/4 финала только благодаря автоголу бельгийца Яна Вертонгена, а португальцы лишь в серии пенальти одолели словенцев, причем Криштиану Роналду в овертайме не реализовал 11-метровый удар. Главным героем матча стал вратарь португальцев Диогу Кошта, отразивший все три удара словенцев в послематчевой серии.

Пересечений между игроками обеих сборных достаточно. Чего стоит только состав «ПСЖ», за который играют Нуну Мендеш, Витинья, Данилу и Гонсалу Рамуш со стороны португальцев и Уоррен Заир-Эмери, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани и Бредли Барколя со стороны французов. И не стоит забывать, что Килиан Мбаппе последние годы играл именно в «ПСЖ».

Однако главной интригой будет противостояние Роналду и Мбаппе. Как минимум по нескольким причинам — француз был фанатом португальца, Мбаппе перешел в «Реал», где Роналду провел свои лучшие годы. Как сложится их противостояние узнаем совсем скоро.

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