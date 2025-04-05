Лидер РПЛ «Краснодар» обыграл клуб Дзюбы и оторвался от «Зенита»
Футболисты «Краснодара» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Кайо Панталеан (50-я минута).
«Краснодар» во второй раз в своей истории выиграл всухую четыре матча подряд в РПЛ, первый был в 2016 году при Олеге Кононове.
«Краснодар» набрал 52 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. На втором месте «Зенит» (47), который потерял очки в матче с «Локомотивом». «Акрон», лидером которого является Артем Дзюба, с 25 очками расположился на девятой строчке.
В следующем туре «Краснодар» 13 апреля в гостях сыграет с «Зенитом», «Акрон» в тот же день примет воронежский «Факел».
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