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Лидер РПЛ «Краснодар» обыграл клуб Дзюбы и оторвался от «Зенита»

«Краснодар» обыграл «Акрон» и оторвался от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ
Гол Кайо Панталеана принес «Краснодару» победу над «Акроном»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Кайо Панталеан (50-я минута).

«Краснодар» во второй раз в своей истории выиграл всухую четыре матча подряд в РПЛ, первый был в 2016 году при Олеге Кононове.

«Краснодар» набрал 52 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. На втором месте «Зенит» (47), который потерял очки в матче с «Локомотивом». «Акрон», лидером которого является Артем Дзюба, с 25 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 13 апреля в гостях сыграет с «Зенитом», «Акрон» в тот же день примет воронежский «Факел».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Акрон
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