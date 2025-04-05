Гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с «Локомотивом»
Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У хозяев гол забил Алексей Батраков (62-я минута). В составе гостей отличился Александр Соболев (85).
Соболев, который перешел в петербургский клуб в конце августа прошлого года из московского «Спартака», забил дебютный гол за «Зенит» в РПЛ (в 16-м матче). До этого он забивал только в Кубке России.
В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален форвард «Зенита» Педро.
«Зенит» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирующий «Краснодар» (49) свой матч 23-го тура проведет позднее 5 апреля. «Локомотив» с 41 очком расположился на пятой строчке.
В следующем туре «Зенит» 13 апреля примет «Краснодар», «Локомотив» днем ранее в гостях сыграет с казанским «Рубином».
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