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Гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с «Локомотивом»

Бывший форвард «Спартака» Александр Соболев забил свой первый гол за «Зенит» в РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев гол забил Алексей Батраков (62-я минута). В составе гостей отличился Александр Соболев (85).

Соболев, который перешел в петербургский клуб в конце августа прошлого года из московского «Спартака», забил дебютный гол за «Зенит» в РПЛ (в 16-м матче). До этого он забивал только в Кубке России.

В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален форвард «Зенита» Педро.

«Зенит» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирующий «Краснодар» (49) свой матч 23-го тура проведет позднее 5 апреля. «Локомотив» с 41 очком расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» 13 апреля примет «Краснодар», «Локомотив» днем ранее в гостях сыграет с казанским «Рубином».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Локомотив Москва Александр Соболев
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