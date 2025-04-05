Умер тренер двукратного олимпийского чемпиона по фехтованию Бурцева
Заслуженный тренер СССР по фехтованию Игорь Пыльнов скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации фехтования России.
«Игорь Григорьевич был специалистом самой высшей квалификации и внес неоценимый вклад в достижения отечественного фехтования. Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, ученикам Игоря Григорьевича и всем, кому дорого его имя», — говорится в сообщении.
Пыльнов был мастером спорта СССР, бронзовым призером чемпионата СССР. После завершения карьеры он стал работать тренером.
Пыльнов был первым тренером двукратного олимпийского чемпиона по фехтованию на саблях Михаила Бурцева. Также подготовил неоднократных чемпионок мира и Европы Елену Нечаеву и Елизавету Горст.
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