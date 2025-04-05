СБР ответил на жалобу белоруски на отсутствие призовых в эстафетах
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил «Чемпионату», что на Кубке Содружества есть призовые за смешанную одиночную эстафету.
Ранее 5 апреля белорусская биатлонистка Динара Смольская, олимпийская чемпионка 2018 года, пожаловалась в своем телеграм-канале, что спортсмены не получат «ни рубля призовых денег» за участие в смешанной одиночной эстафете на шестом этапе Кубка Содружества в Мурманске. Смольская и Ксения Воробей заняли второе место в этой гонке.
«У нас за одиночную женскую и мужскую эстафеты на Кубке Содружества предусмотрены такие же выплаты, как за смешанную одиночную эстафету. Положение со всеми правилами проведения соревнований, в том числе и о том, какие будут призовые, было озвучено на собрании команд», — сказал Пак.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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