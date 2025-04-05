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Олимпийский чемпион Устюгов выиграл Югорский лыжный марафон

У женщин лучшей стала Алена Перевозчикова
Сергей Устюгов
Сергей Устюгов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Пекина в эстафете и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов стала победителем Югорского лыжного марафона, который прошел в Ханты-Мансийске.

32-летний лыжник преодолел дистанцию 50 км за 1 час 58 минут 45 секунд.

Второе место занял Артем Грязев (1:58.52,0), третьим стал Алексей Шемякин (1:59.04,0).

У женщин победу одержала Алена Перевозчикова, опередившая Лилию Васильеву и двукратного призера Олимпийских игр по биатлону Кристину Резцову (+4.45).

Югорский марафон проводится с 2013 года.

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