Экс-чемпиона Европы по прыжкам в длину арестовали за контрабанду кокаина
Участник Олимпийских игр, бывший чемпион Европы по прыжкам в длину болгарин Петар Дачев арестован по подозрению в контрабанде кокаина. Об этом сообщает портал Blitz.bg.
В машине 45-летнего Дачева были обнаружены 30 кг кокаина (стоимость этих наркотиков оценивается в €2,77 млн). Наркотики были обнаружены в специальном тайнике в грузовике, которым управлял бывший спортсмен.
Окружной суд Софии постановил оставить обвиняемого под стражей, хотя он просил домашний арест.
Дачев побеждал на молодежном чемпионате мира (1998 год), чемпионате Европы в помещении (2000), был бронзовым призером чемпионатов Европы на открытом воздухе (1998) и в помещении (2002). На Олимпиаде в Сиднее Дачев занял 11-е место, в Афинах — 13-е.
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