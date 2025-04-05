 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-чемпиона Европы по прыжкам в длину арестовали за контрабанду кокаина

Экс-чемпиона Европы по прыжкам в длину Дачева арестовали за контрабанду кокаина
Наркотики весом 30 кг были обнаружены в специальном тайнике в грузовике, которым управлял болгарин Петар Дачев, который побеждал на зимнем чемпионате Европы 2000 года
Петар Дачев
Петар Дачев (Фото: Mark Dadswell / Getty Images)

Участник Олимпийских игр, бывший чемпион Европы по прыжкам в длину болгарин Петар Дачев арестован по подозрению в контрабанде кокаина. Об этом сообщает портал Blitz.bg.

В машине 45-летнего Дачева были обнаружены 30 кг кокаина (стоимость этих наркотиков оценивается в €2,77 млн). Наркотики были обнаружены в специальном тайнике в грузовике, которым управлял бывший спортсмен.

Окружной суд Софии постановил оставить обвиняемого под стражей, хотя он просил домашний арест.

Дачев побеждал на молодежном чемпионате мира (1998 год), чемпионате Европы в помещении (2000), был бронзовым призером чемпионатов Европы на открытом воздухе (1998) и в помещении (2002). На Олимпиаде в Сиднее Дачев занял 11-е место, в Афинах — 13-е.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Болгария кокаин
Материалы по теме
Экс-игрока сборной Бельгии задержали по подозрению в контрабанде кокаина
Спорт
Конор Макгрегор признался в употреблении кокаина
Спорт
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
В МИД Финляндии заявили, что не считают Россию врагомПолитика, 17:38
Олимпийский чемпион Устюгов выиграл Югорский лыжный марафонСпорт, 17:25
«Факел» сыграл вничью в первом матче после назначения ШалимоваСпорт, 17:11
В Аргентине основателя секты «Ашрам Шамбалы» обвинили в торговле людьмиОбщество, 17:07
Умер дагестанский кот Хатико, живший семь лет на могиле хозяинаОбщество, 17:04
Действующий чемпион КХЛ второй сезон подряд вылетел на старте плей-оффСпорт, 16:36
Экс-чемпиона Европы по прыжкам в длину арестовали за контрабанду кокаинаСпорт, 16:31
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
СК завел дело после перестрелки пьяного мужчины с полицией в МосквеОбщество, 16:22
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбратьРБК и ПИК, 16:12
В Эстонии заявили, что Венгрия «все ближе» к лишению права голоса в ЕСПолитика, 16:10
В Красноярске пенсионерка погибла после падения с балкона во время штормаОбщество, 15:55
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Nikkei узнала о планах Nissan перенести часть производства в СШАБизнес, 15:31
Одноклубники пропустили гол Овечкина из-за желания встретиться с ГретцкиСпорт, 15:22