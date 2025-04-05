Экс-чемпиона Европы по прыжкам в длину Дачева арестовали за контрабанду кокаина

Экс-чемпиона Европы по прыжкам в длину арестовали за контрабанду кокаина

Наркотики весом 30 кг были обнаружены в специальном тайнике в грузовике, которым управлял болгарин Петар Дачев, который побеждал на зимнем чемпионате Европы 2000 года

Петар Дачев (Фото: Mark Dadswell / Getty Images)

Участник Олимпийских игр, бывший чемпион Европы по прыжкам в длину болгарин Петар Дачев арестован по подозрению в контрабанде кокаина. Об этом сообщает портал Blitz.bg.

В машине 45-летнего Дачева были обнаружены 30 кг кокаина (стоимость этих наркотиков оценивается в €2,77 млн). Наркотики были обнаружены в специальном тайнике в грузовике, которым управлял бывший спортсмен.

Окружной суд Софии постановил оставить обвиняемого под стражей, хотя он просил домашний арест.

Дачев побеждал на молодежном чемпионате мира (1998 год), чемпионате Европы в помещении (2000), был бронзовым призером чемпионатов Европы на открытом воздухе (1998) и в помещении (2002). На Олимпиаде в Сиднее Дачев занял 11-е место, в Афинах — 13-е.