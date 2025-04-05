«Крылья Советов» в большинстве упустили победу над «Рубином» в матче РПЛ

Самарцы выигрывали почти весь матч, но пропустили гол с пенальти в концовке. При этом соперник заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Егора Тесленко

Иван Сергеев (Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»)

Футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев отличился Иван Сергеев (16-я минута). У гостей гол на счету Валентина Вады (88-я, с пенальти).

Сергеев забил свой 57-й мяч в составе самарского клуба, догнав по этому показателю лучшего бомбардира в истории «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

На 84-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Рубина» Егор Тесленко.

«Крылья Советов» набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 33 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 13 апреля в гостях сыграют с подмосковными «Химками», «Рубин» днем ранее примет московский «Локомотив».