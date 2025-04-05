Как «Вашингтон» праздновал рекордный гол Овечкина. Видео

Как в «Вашингтон Кэпиталз» праздновали рекордный гол Овечкина

Одноклубники Овечкина облили его пивом после матча с «Чикаго», а россиянин назвал это «лучшим душем в своей жизни»

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал дубль в игре с «Чикаго Блэкхокс» (5:3), повторив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (894).

После завершения игры хоккеисты «Вашингтона» облили Овечкина пивом в раздевалке. «‎Лучший душ в моей жизни», — сказал 39-летний россиянин.

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Также в раздевалку пришел сам Гретцки, чтобы поздравить Овечкина с повторением его рекорда. Они обнялись и сделали совместное фото.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 апреля в гостях против «Нью-Йорк Айлендерс». До конца регулярного чемпионата команде осталось еще шесть игр.