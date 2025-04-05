Как «Вашингтон» праздновал рекордный гол Овечкина. Видео
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал дубль в игре с «Чикаго Блэкхокс» (5:3), повторив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (894).
После завершения игры хоккеисты «Вашингтона» облили Овечкина пивом в раздевалке. «Лучший душ в моей жизни», — сказал 39-летний россиянин.
Также в раздевалку пришел сам Гретцки, чтобы поздравить Овечкина с повторением его рекорда. Они обнялись и сделали совместное фото.
Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 апреля в гостях против «Нью-Йорк Айлендерс». До конца регулярного чемпионата команде осталось еще шесть игр.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов