Гретцки заявил, что его русский дедушка обрадовался бы рекорду Овечкина
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что его русский дедушка обрадовался бы тому, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил его снайперский рекорд в НХЛ. Об этом Гретцки заявил журналистам.
39-летний Овечкин сделал дубль в игре с «Чикаго Блэкхокс» (5:3). На его счету стало 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин повторил рекорд Гретцки.
«Ни капельки не сожалею, что Овечкин повторил мой рекорд. Рад за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд. Так что Алекс молодец», — цитирует Гретцки The New York Times.
По словам Гретцки, он рад преемственности. «Когда я побил рекорд Горди Хоу, мой отец сказал мне в тот вечер: «Ты будешь так же горд, как и тот парень, который побьет твой рекорд». Это действительно было чудесное путешествие для всех. От Жана Беливо до Хоу, Бобби Орра, Марио Лемье, Марка Мессье вы передаете это. Если кто-то побьет рекорд Алекса, то надеюсь, что он будет там, чтобы пожать руку следующему хоккеисту», — добавил 64-летний Гретцки.
Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 апреля на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс», начало — в 19:30 мск.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов