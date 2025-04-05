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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Гретцки заявил, что его русский дедушка обрадовался бы рекорду Овечкина

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
По словам легендарного канадского хоккеиста, он ни капельки не сожалеет, что Овечкин повторил его снайперский рекорд в НХЛ
Уэйн Гретцки и Александр Овечкин
Уэйн Гретцки и Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что его русский дедушка обрадовался бы тому, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил его снайперский рекорд в НХЛ. Об этом Гретцки заявил журналистам.

39-летний Овечкин сделал дубль в игре с «Чикаго Блэкхокс» (5:3). На его счету стало 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин повторил рекорд Гретцки.

Гретцки заявил, что его русский дедушка обрадовался бы рекорду Овечкина
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«Ни капельки не сожалею, что Овечкин повторил мой рекорд. Рад за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд. Так что Алекс молодец», — цитирует Гретцки The New York Times.

По словам Гретцки, он рад преемственности. «Когда я побил рекорд Горди Хоу, мой отец сказал мне в тот вечер: «Ты будешь так же горд, как и тот парень, который побьет твой рекорд». Это действительно было чудесное путешествие для всех. От Жана Беливо до Хоу, Бобби Орра, Марио Лемье, Марка Мессье вы передаете это. Если кто-то побьет рекорд Алекса, то надеюсь, что он будет там, чтобы пожать руку следующему хоккеисту», — добавил 64-летний Гретцки.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 апреля на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс», начало — в 19:30 мск.

Гретцки заявил, что его русский дедушка обрадовался бы рекорду Овечкина

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Хоккей НХЛ Уэйн Гретцки Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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