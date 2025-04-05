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Ферстаппен впервые в сезоне выиграл квалификацию в «Формуле-1»

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии «Формулы-1»
Второй результат в квалификации Гран-при Японии показал британец Ландо Норрис из McLaren, третьим стал его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации третьего этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Японии.

Победитель последних четырех чемпионатов «Формулы-1» выиграл первый поул в сезоне и 41-й в карьере.

Второй результат показал британец Ландо Норрис из McLaren, третьим стал его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри.

В топ-10 также попали Шарль Леклер (Ferrari), Джордж Расселл (Mercedes), Андреа Кими Антонелли (Mercedes), Исак Хаджар (Racing Bulls), Льюис Хэмилтон (Ferrari), Александер Албон (Williams) и Оливер Берман (Haas).

Гонка Гран-при Японии пройдет 6 марта, начало — 8:00 мск.

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Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Макс Ферстаппен
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