Овечкин обратился к российским болельщикам после исторической шайбы

Овечкин поблагодарил россиян за поддержку. Благодаря двум шайбам, заброшенным в этом матче, россиянин достиг отметки в 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил легендарный рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки

Александр Овечкин (Фото: Chris Williams/Icon Sportswire / Global look press)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль в победном матче против «Чикаго Блэкхокс» (5:3), передал привет соотечественникам и поблагодарил их за поддержку.

Благодаря двум шайбам, заброшенным в этом матче, россиянин достиг отметки в 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил легендарный рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки. Российскому хоккеисту потребовалось 1486 матчей для этого достижения.

«Хочу всем передать в России привет! Спасибо, что все болеете! Будем делать все возможное, чтобы побить рекорд», — заявил Овечкин после встречи журналистам.

В конце игры «Чикаго» снял вратаря в надежде отыграться. Овечкин признался, что предупредил главного тренера команды Спенсера Карбери, что не хочет бить рекорд голом в пустые ворота. «Я сказал ему, что не хочу забивать гол в пустые ворота», — сказал Овечкин.

Овечкину 39 лет. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ — с 2005 года. Всего в НХЛ россиянин принял участие в 1486 матчах, забив 894 гола и сделав 724 результативные передачи при коэффициенте полезности «+62».