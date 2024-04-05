Россиянин забросил шайбу в матче НХЛ броском в шлем голкипера из-за ворот

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился в игре против «Айлендерс», когда из-за ворот бросил шайбу в шлем Илье Сорокину

Кирилл Марченко (Фото: Russell LaBounty / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко забросил необычную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».

Это произошло в конце первого периода. Марченко находился за воротами соперника, а его бросок пришелся в шлем российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина, после чего шайба отлетела в сетку.

«Все произошло так быстро. Я помню голы Сидни Кросби лет шесть назад. Он тогда забил дважды, просто бросив в шлем. Это было в моей голове, и я думал об этом. Если у меня есть такая возможность, я стараюсь это пробовать», — цитирует Марченко сайт НХЛ.

Марченко отличился в третьем матче подряд. Всего на счету россиянина 39 (21+18) очков в 72 матчах сезона.

«Коламбус» в итоге уступил «Айлендерс» со счетом 2:4.