Россиянин забросил шайбу в матче НХЛ броском в шлем голкипера из-за ворот
Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко забросил необычную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс».
Это произошло в конце первого периода. Марченко находился за воротами соперника, а его бросок пришелся в шлем российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина, после чего шайба отлетела в сетку.
«Все произошло так быстро. Я помню голы Сидни Кросби лет шесть назад. Он тогда забил дважды, просто бросив в шлем. Это было в моей голове, и я думал об этом. Если у меня есть такая возможность, я стараюсь это пробовать», — цитирует Марченко сайт НХЛ.
Марченко отличился в третьем матче подряд. Всего на счету россиянина 39 (21+18) очков в 72 матчах сезона.
«Коламбус» в итоге уступил «Айлендерс» со счетом 2:4.
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