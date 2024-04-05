Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию

Овечкин прервал безголевую серию, но «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в НХЛ

Шайба российского форварда не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Питтсбурга»

Александр Овечкин (Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Единственную шайбу в составе «Вашингтона» забросил капитан команды Александр Овечкин (47-я минута).

38-летний россиянин довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 849, в истории лиги по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (894).

Овечкин прервал свою четырехматчевую безголевую серию. Теперь на счету россиянина 27 голов в нынешнем сезоне. До рекорда НХЛ по количеству сезонов с 30 и больше голами (18) осталось три шайбы.

«Вашингтон» потерпел четвертое поражение подряд. Команда занимает пятое место в Столичном дивизионе и опустилась на девятую строчку в Восточной конференции, выбыв из зоны wild card для попадания в плей-офф.