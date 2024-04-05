 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кучеров побил рекорд НХЛ по передачам среди вингеров за сезон

Кучеров стал первым вингером в истории с 90 передачами за сезон в НХЛ
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи в матче с «Монреалем» и стал первым в истории крайним нападающим и россиянином, которому удалось сделать 90 ассистов за один сезон в НХЛ
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Reuters)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях обыграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:4.

У «Тампы» заброшенными шайбами отметились Николас Пол (10-я и 30-я минуты), Майкл Эйссимонт (17), Стивен Стэмкос (28, 60), Брендон Хэгел (34), Никита Кучеров (38). В составе «Монреаля» отличились Йоэль Армиа (3, 25), Юрай Слафковский (49), Коул Кофилд (52).

Помимо заброшенной шайбы Кучеров также отметился двумя голевыми передачами. Так он стал первым в истории крайним нападающим (вингером; этот игрок располагается на фланге) и первым россиянином, который достиг отметки 90 голевых передач за сезон в НХЛ. Кучеров побил свой же рекорд, поставленный в сезоне 2018/19, а также рекорд Яромира Ягра в 87 ассистов в сезоне 1995/96.

Кучеров возглавляет гонку бомбардиров в текущем сезоне с 133 очками (43 шайбы + 90 передач) после 75 матчей. Ближайшим преследователем россиянина является канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 130 (48+82) очков в 76 матчах.

30-летний Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли, трофей он завоевал в 2020 и 2021 годах в составе «Тампы». Он занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ и третье место среди всех российских хоккеистов НХЛ по набранным очкам, по количеству передач и по числу голов в матчах Кубка Стэнли.

«Тампа» с 93 очками после 76 матчей занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» расположился на восьмой строчке в Атлантическом дивизионе, набрав 70 очков после 75 встреч.

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс Никита Кучеров
Материалы по теме
Овечкин поднялся на 35-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
Спорт
Кучеров стал автором исторического достижения для россиян в НХЛ
Спорт
Малкин стал лучшим игроком дня в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
Даниил Медведев ответил Винер на слова о «россиянах-бомжах» на Олимпиаде Спорт, 10:33
В Бурятии учредили медаль участникам спецоперации «Благодарная Бурятия» Политика, 10:32
В офисе Зеленского заявили о «критическом моменте» для Украины Политика, 10:32
Жителей Крыма предупредили о громких звуках из-за утилизации боеприпасов Политика, 10:25
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию Спорт, 10:17
Подойдет даже гуманитариям: топ-5 профессий для старта в IT Pro, 10:16
Кучеров побил рекорд НХЛ по передачам среди вингеров за сезон Спорт, 10:16
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Казахстане предложили запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ Политика, 10:06
Sky News Arabia сообщило о закрытии 28 посольств Израиля Политика, 10:05
Intel отчиталась о нулевой выручке и одном оставшемся в России сотруднике Технологии и медиа, 10:03
В Белоруссии начался новый этап проверки боеготовности армии Политика, 10:01
Новое исследование хронической усталости: что обнаружили — Harvard Health Pro, 09:58
Микрофинансовая компания «Займер» оценила себя перед IPO в ₽23,5–27 млрд Инвестиции, 09:58
Мурманские власти ответили на вопрос о временной замене губернатору Политика, 09:52