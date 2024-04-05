Кучеров побил рекорд НХЛ по передачам среди вингеров за сезон

Кучеров стал первым вингером в истории с 90 передачами за сезон в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи в матче с «Монреалем» и стал первым в истории крайним нападающим и россиянином, которому удалось сделать 90 ассистов за один сезон в НХЛ

Никита Кучеров (Фото: Reuters)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях обыграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:4.

У «Тампы» заброшенными шайбами отметились Николас Пол (10-я и 30-я минуты), Майкл Эйссимонт (17), Стивен Стэмкос (28, 60), Брендон Хэгел (34), Никита Кучеров (38). В составе «Монреаля» отличились Йоэль Армиа (3, 25), Юрай Слафковский (49), Коул Кофилд (52).

Помимо заброшенной шайбы Кучеров также отметился двумя голевыми передачами. Так он стал первым в истории крайним нападающим (вингером; этот игрок располагается на фланге) и первым россиянином, который достиг отметки 90 голевых передач за сезон в НХЛ. Кучеров побил свой же рекорд, поставленный в сезоне 2018/19, а также рекорд Яромира Ягра в 87 ассистов в сезоне 1995/96.

Кучеров возглавляет гонку бомбардиров в текущем сезоне с 133 очками (43 шайбы + 90 передач) после 75 матчей. Ближайшим преследователем россиянина является канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 130 (48+82) очков в 76 матчах.

30-летний Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли, трофей он завоевал в 2020 и 2021 годах в составе «Тампы». Он занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ и третье место среди всех российских хоккеистов НХЛ по набранным очкам, по количеству передач и по числу голов в матчах Кубка Стэнли.

«Тампа» с 93 очками после 76 матчей занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» расположился на восьмой строчке в Атлантическом дивизионе, набрав 70 очков после 75 встреч.