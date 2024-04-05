Прыгун в воду Жандард упал во время показательного выступления перед Макроном

Прыгун в воду упал во время показательного выступления перед Макроном

Член сборной Франции по прыжкам в воду Алексис Жандард упал с трамплина в бассейн перед Эмманюэлем Макроном на открытии Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени

Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Двукратный призер чемпионата мира по прыжкам в воду Алексис Жандард упал с трамплина в бассейн во время показательного выступления перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Инцидент произошел во время открытия Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени. Три прыгуна сборной Франции исполняли показательный номер, однако на трамплине Жандард поскользнулся и упал в бассейн, не выполнив запланированный прыжок.

Прыгун объяснил падение тем, что почувствовал слабость в ноге. «Я почувствовал слабость в ноге, поэтому упал. Жаль, что это произошло на глазах у всей Франции и президента. Но есть и положительный момент — люди будут больше говорить о нашем виде спорта», — сказал Жандард.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.