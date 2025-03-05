«Спартак» второй раз в истории забросил 200 шайб за сезон в КХЛ

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов победу гостям принес бросок Тайлера Граоваца. «Куньлунь» сохранил шансы на выход в плей-офф

Александр Пашин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» проиграл «Куньлуню» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Если бы китайский клуб уступил в основное время, он бы окончательно потерял шансы на плей-офф, а нижегородское «Торпедо» стало бы последним участником Кубка Гагарина в Западной конференции.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У «Спартака» дубль оформил Александр Пашин (2-я и 22-я минуты), у «Куньлуня» забивали Лукас Локхарт (11-я) и Колин Кэмпбелл (18-я). Еще один гол «Спартака» в третьем периоде отменили после видеопросмотра. В овертайме команды не забили, а в серии буллитов точнее были гости — победный бросок сделал Тайлер Граовац.

«Куньлунь» прервал серию из трех поражений, «Спартак» проиграл третий матч подряд.

«Спартак» второй раз в КХЛ преодолел рубеж в 200 шайб за сезон. Лидером по этому показателю является петербургский СКА, который забивал по 200 голов в восьми сезонах. По три раза это удавалось московскому ЦСКА и уфимскому «Салавату Юлаеву».

В параллельных матчах минское «Динамо» победило тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2, а казанский «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 3:1.

Хоккеист «Ак Барса» Никита Лямкин забил гол и побил клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат КХЛ среди защитников, принадлежавший Илье Никулину (41 очко). У Лямкина теперь 42 очка (8+34) в 62 матчах.