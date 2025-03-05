Хоккеиста увезли на скорой с матча чемпионата России по бенди

Во второй половине встречи двукратный чемпион мира среди юниоров Дмитрий Аникин столкнулся с соперником, упал на лед и не мог подняться, его увезли в больницу

Дмитрий Аникин (Фото: Официальный сайт ХК «‎СКА-Нефтяник»)

Полузащитника хабаровского «СКА-Нефтяника» Дмитрия Аникина госпитализировали с тяжелой травмой во время матча плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом (бенди) с нижегородским «Стартом», сообщила пресс-служба клуба.

Аникин столкнулся с одним из соперников и долго не мог подняться, ему пытались оказать помощь на месте, но, как отмечает «РИА Новости», карете скорой помощи пришлось выезжать за ним прямо на лед.

Аникину 24 года. Он чемпион России 2018, 2020, 2023 годов, двукратный чемпион мира среди юниоров (2018, 2019).

«СКА-Нефтяник» проиграл со счетом 3:8, ответный матч четвертьфинальной серии пройдет в Хабаровске 8 марта.