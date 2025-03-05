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Чалова признали автором лучшего гола тура в чемпионате Греции

Чалова признали автором лучшего гола 23-го тура в чемпионате Греции
Чалов 16 февраля помог ПАОКу разгромить «Ламию» со счетом 7:0. Он вышел на замену во втором тайме и забил пяткой
Федор Чалов
Федор Чалов (Фото: slgr.gr)

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов получил награду как автор лучшего мяча в 23-м туре чемпионата Греции, сообщила пресс-служба турнира.

ПАОК 16 февраля разгромил «Ламию» со счетом 7:0.

Чалов вышел на замену на 70-й минуте, а уже на 72-й забил, переправив мяч в ворота пяткой после передачи Жоана Састре.

Чалов в этом сезоне забил пять голов и сделал пять передач в 33 матчах за клуб из Салоник.

ПАОК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

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Анна Сатдинова
Футбол Федор Чалов ПАОК
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