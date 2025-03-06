Лидеры индустрии ставок обсудили поддержку спорта и нелегальный беттинг

Ведущие букмекеры встретились на деловом завтраке РБК «Спорт и ставки: результат и поддержка»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В среду, 5 марта, состоялся деловой завтрак «Спорт и ставки: результат и поддержка», на котором РБК собрал ведущих игроков в сфере букмекерского бизнеса. Участники обсудили вклад индустрии беттинга в развитие российского спорта, ключевые тренды рынка и изменения в законодательстве.

Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов отметил заметные положительные тенденции на рынке ставок в России, но предостерег от чрезмерного оптимизма.

«Целевые отчисления за 2024 год составили 35,2 млрд рублей. Что касается роста оборота на 40%, к этим цифрам нужно относиться аккуратно, поскольку на них влияет в том числе инфляция. Но тем не менее рынок действительно растет, и самое главное — этот рост обеспечивается за счет качества. Качество услуг легальных операторов постоянно повышается. Конечно, у нас есть конкурент — нелегальный рынок, у которого спектр возможностей гораздо шире. Поэтому мы можем конкурировать только за счет повышения качества, ответственности и гарантий для наших игроков», — подчеркнул Оганезов.

Управляющий партнер БК «Фонбет» Валентин Голованов, в свою очередь, рассказал о том, как ответственная позиция компании влияет на развитие российского спорта: «Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с Министерством спорта поддерживать отечественных спортсменов, и для этого взаимодействуем с Российским футбольным союзом и развиваем Кубок России, сотрудничаем с Континентальной хоккейной лигой, развиваем эти соревнования. Мы весьма заинтересованы в развитии национальных спортивных продуктов».

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Елена Шейкина, председатель правления «Единого ЦУПИС», подчеркнула важность борьбы с нелегальными букмекерами.

По ее словам, «в 2024 году был реализован ряд мер в этом направлении, в частности, поправки в 161-ФЗ в части операций без согласия клиентов. Если раньше банки могли только приостанавливать операции, которые содержались в фидах Банка России, то с 25 июля 2024 года при содержании данных клиента в фидах МВД банки обязаны их блокировать. Банк России уделяет пристальное внимание этому вопросу — появляется все больше механизмов взаимодействия банков с регулятором. Также ожидается, что будет введена уголовная ответственность против дроповодов и эта деятельность будет существенно пресечена».

Шейкина добавила, что большую роль в борьбе с теневым игорным бизнесом играет Единый регулятор азартных игр, и по этой причине тоже наблюдается рост оборота легального букмекерского рынка в России.