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Лыжник Клебо повторил рекорд Нортуга по победам на чемпионатах мира

Лыжник Клебо повторил рекорд Нортуга, выиграв 13-е золото на чемпионатах мира
Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес выиграли командный спринт на чемпионате мира в Тронхейме. Для Клебо это золото стало 13-м на мировых первенствах за карьеру
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес выиграли командный спринт классическим стилем на домашнем чемпионате мира в Тронхейме.

Норвежцы на дистанции 8,3 км показали время 18 минут 27,71 секунды. Они опередили на 4,1 секунды финнов Ристоматти Хаколе и Лаури Вуоринена и на 4,11 секунды — шведов Оскара Свенссона и Эдвина Ангера.

Пятикратный чемпион Олимпиад Клебо выиграл четвертое золото чемпионата мира в Тронхейме и 13-е за карьеру, повторив достижение соотечественника Петтера Нортуга.

На чемпионате мира у мужчин запланированы еще эстафета и масс-старт.

Российские лыжники не участвуют в турнире из-за отстранения.

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Анна Сатдинова
Йоханнес Клебо лыжи
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