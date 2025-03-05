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Экс-футболиста сборной Азербайджана арестовали по делу о мошенничестве

Абдулле Абациеву, последним клубом которого был медиафутбольный Fight Nights, грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Baza пишет, что он участвовал в обмане пенсионера на 14 млн руб.
Абдулла Абациев
Абдулла Абациев (Фото: vk.com/media_ligue)

Бывшего игрока сборной Азербайджана Абдуллу Абациева отправили под арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили «РИА Новости» в Преображенском районном суде Москвы.

«Абациеву Абдулле Алхазовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Абациеву вменяется «совершение группового тяжкого преступления в отношении имущества лиц пожилого возраста».

Как следует из картотеки суда, Абациева обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказание — до десяти лет лишения свободы).

Телеграм-канал Sport Baza пишет, что Абациева считают причастным к обману пенсионера, которого в январе по телефону убедили передать преступникам 14 млн руб. Деньги пенсионер передал курьеру — им, предположительно, и был футболист.

Абациев родился во Владикавказе, на юношеском и молодежном уровне играл за Азербайджан, за основную сборную провел один матч. На клубном уровне полузащитник выступал в Азербайджане и в России, в том числе за армавирское «Торпедо» и СКА (Ростов-на-Дону), был игроком медиафутбольной команды Fight Nights.

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