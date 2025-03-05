Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА

На данный момент на счету Джеймса рекордные 50 033 очка — 41 871 в регулярных чемпионатах и 8162 на стадии плей-офф

Леброн Джеймс (Фото: Global Look Press)

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс первым в истории набрал 50 тыс. очков в НБА. Случилось это в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (136:115), в котором баскетболист записал на свой счет 34 очка.

На данный момент на счету Джеймса 50 033 очка — 41 871 в регулярных чемпионатах и 8162 в плей-офф.

Также 40-летний лидер «Лейкерс» вошел в топ-3 по победным матчам в регулярном чемпионате. На его счету 1001 победа, он сравнялся с пятикратным чемпионом НБА Тимом Данканом (1001 выигранный матч).

Рекордсменом по победам является шестикратный чемпион и экс-рекордсмен по количеству набранных очков Карим Абдул-Джаббар (1074), второе место занимает четырехкратный победитель НБА Роберт Пэриш (1014).

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, столько же раз он получал приз лучшему игроку сезона и финала.

Также на его счету три золота Олимпиады (2008, 2012, 2024) и бронза Игр-2004.