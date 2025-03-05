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Чемпион мира по фигурному катанию Галлямов сломал ногу на Байкале

Фигурист получил травму ноги после того, как конек попал в трещину на льду Байкала во время показательного турнира, передает «РИА Новости»
Александр Галлямов и Анастасия Мишина
Александр Галлямов и Анастасия Мишина (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов получил перелом лодыжки во время показательного выступления на Байкале. Об этом сообщают «Матч ТВ», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Тренер фигуриста Татьяна Москвина в разговоре с «РБК Спорт» отказалась от комментариев.

Сам Галлямов сообщил в своем телеграм-канале, что взял перерыв от тренировок, не подтвердив информацию о переломе.

«По согласованию с тренерским коллективом мы с Настей [его партнерша Анастасия Мишина] берем небольшой перерыв от тренировок и выступлений, — написал он. — Колоссальная нагрузка, выпавшая на меня в сезоне, дает о себе знать. На этапах гран-при я выступал с повреждением ноги, ненужный порез на Байкале, общая усталость — все это требует восстановления».

«РИА Новости» сообщает, что фигурист получил травму ноги после того, как конек попал в трещину на льду Байкала во время показательного турнира. Спортсмен был доставлен в больницу для проведения обследования. Сроки восстановления не сообщаются.

Галлямов в паре с Анастасией Мишиной стал чемпионом мира, Европы и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.

Мишина и Галлямов были заявлены первым номером от России в олимпийском квалификационном турнире к Играм‑2026.

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Теги
фигурное катание Олимпиада-2026 Александр Галлямов
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