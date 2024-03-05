Умер бывший тренер сборной Нидерландов по футболу Кес Рейверс

Рейверсу было 97 лет. Национальную команду он возглавлял с 1981 по 1984 год

Фото: telegraaf.nl

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Кес Рейверс скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте ПСВ.

С национальной командой Рейверс работал с 1981 по 1984 год. Уволен он был после того, как Нидерланды не смогли отобраться в финальную часть чемпионата Европы 1984 года.

Рейверс также возглавлял «Твенте», ПСВ и бельгийский «Беринген». С ПСВ он трижды выиграл чемпионат Нидерландов, дважды завоевал Кубок страны, а также привел команду к победе в Кубке УЕФА в сезоне-1977/1978.

В качестве футболиста Рейверс выиграл чемпионат и Кубок Франции в составе «Сент-Этьена», провел за сборную Нидерландов 33 матча и забил 10 голов.