Серия побед «Реала» и рекорд «Мансити». Интриги плей-офф Лиги чемпионов

Получится ли у «Реала» продлить выигрышную серию против клубов из Германии, а у «Манчестер Сити» — обновить свой рекорд. Интриги ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов — в материале «РБК Спорт»

Фото: Angel Martinez / Getty Images

«Бавария» — «Лацио»

Дата и время: 5 марта, 23:00 мск

Место: «Альянц Арена» (Мюнхен)

В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) «Лацио» дома сенсационно обыграл «Баварию» со счетом 1:0. Единственный мяч на 69-й минуте с пенальти забил Чиро Иммобиле (69).

Харри Кейн (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

«Бавария» в последних пяти матчах потерпела три поражения, один раз сыграла вничью и один раз вырвала победу в матче с «РБ Лейпциг», в котором Гарри Кейн забил решающий гол в компенсированное время (2:1). Английский форвард является лучшим бомбардиром чемпионата Германии: в нынешнем сезоне Кейн забил 27 мячей и отдал пчть голевых передач.

Проиграть стартовый выездной матч в серии для мюнхенской команды — плохой знак. В 12 случаях из 15 это заканчивалось вылетом из Лиги чемпионов. Однако стоит отметить, что последние шесть домашних матчей «Баварии» против команд из Серии А «Баварии» удалось выиграть.

У «Лацио» сейчас неубедительная серия из двух побед и трех поражений. В национальном чемпионате команда находится на девятом месте. В последней встрече в чемпионате Италии «Лацио» уступил «Милану» со счетом 0:1.

«Реал Сосьедад» — «Пари Сен-Жермен»

Дата и время: 5 марта, 23:00

Место: «Аноэта» (Сан-Себастьян)

В первом матче «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) дома обыграл испанский «Реал Сосьедад» со счетом 2:0. Эта победа стала лишь пятой для ПСЖ в последних 16 встречах с командами из Испании. Еще были три ничьих и восемь поражений.

Килиан Мбаппе (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Одним из забитых мячей в первом матче 1/8 финала отличился Килиан Мбаппе, который стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим подряд в десяти домашних матчах, в которых выходил в стартовом составе. Всего в Лиге чемпионов 25-летний Мбаппе забил 44 гола в 68 матчах.

«Реал Сосьедад» играет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2004 года (тогда вылетел в 1/8 финала). В составе команды только Андре Силва имеет опыт выступления в плей-офф этого турнира.

В последних трех матчах у клуба три поражения: от «Вильярреала» (1:3) и «Севильи» (2:3) в Ла Лиге, а в Кубке Испании — от «Мальорки» в послематчевой серии пенальти (1:2). Кроме того, «Сосьедад» не выигрывал в семи официальных домашних матчах подряд, сыграв четыре раза вничью и трижды проиграв.

Российский полузащитник «Реала» Арсен Захарян, который в первом матче против ПСЖ сыграл 25 минут, пропустит ответную встречу из-за небольшого мышечного повреждения.

«Манчестер Сити» — «Копенгаген»

Дата и время: 6 марта, 23:00

Место: «Этихад» (Манчестер)

В первой игре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» со счетом 1:3. Так, манчестерский клуб продлил серию без поражений во всех турнирах до 19. Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу в 17 играх и два раза сыграли вничью.

Примечательно, что во всех семи матчах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне «Сити» забил по три мяча. Более того, манчестерский клуб не проигрывал в 29 европейских матчах на стадионе «Этихад».

А с учетом выездных игр «Сити» не проигрывал в 21 матчах в европейских турнирах, что является рекордом для команды из Англии.

Лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов является Эрлинг Холланд, забивший пять мячей и отдавший одну голевую передачу. Он уступает только бразильскому форварду «Порту» Галено, на счету которого пять голов и четыре передачи. В нынешнем сезоне Холанд также больше всех забил в чемпионате Англии, забив 18 мячей и отдав пять передач.

Фото: Michael Regan / Getty Images

«Копенгаген» во второй раз в истории клуба принимает участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Чемпион Дании в последних пяти матчах одержал три победы и проиграл два матча. В последнем матче «Копенгаген» уступил лидеру национального первенства «Мидтьюлланду» в гостевом матче со счетом 2:0.

«Реал Мадрид» — «РБ Лейпциг»

Дата и время: 6 марта, 23:00

Место: «Сантьяго Бернабеу»

В первом гостевом матче мадридский «Реал» одержал победу над немецким «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Браим Диас (48).

«Реал» не проиграл на «Сантьяго Бернабеу» ни одного матча Лиги чемпионов с апреля 2022 года (девять побед и одна ничья).

Кроме того, в последних восьми домашних матчах с немецкими клубами «Реал» выиграл шесть раз и дважды сыграл вничью.

Джуд Беллингем (Фото: David Ramos / Getty Images)

Форвард мадридского клуба Джуд Беллингем забил три гола в последних пяти матчах.

«Лейпциг» в последних пяти матчах в бундеслиге одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. После 21-го тура команда расположилась на пятой строчке.