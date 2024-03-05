 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Серия побед «Реала» и рекорд «Мансити». Интриги плей-офф Лиги чемпионов

«Реал» попробует продлить выигрышную серию: главное об 1/8 финала Лиги чемпионов
Получится ли у «Реала» продлить выигрышную серию против клубов из Германии, а у «Манчестер Сити» — обновить свой рекорд. Интриги ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов — в материале «РБК Спорт»
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

«Бавария» — «Лацио»

Дата и время: 5 марта, 23:00 мск

Место: «Альянц Арена» (Мюнхен)

В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) «Лацио» дома сенсационно обыграл «Баварию» со счетом 1:0. Единственный мяч на 69-й минуте с пенальти забил Чиро Иммобиле (69).

Харри Кейн
Харри Кейн
(Фото: Alex Grimm / Getty Images)

«Бавария» в последних пяти матчах потерпела три поражения, один раз сыграла вничью и один раз вырвала победу в матче с «РБ Лейпциг», в котором Гарри Кейн забил решающий гол в компенсированное время (2:1). Английский форвард является лучшим бомбардиром чемпионата Германии: в нынешнем сезоне Кейн забил 27 мячей и отдал пчть голевых передач.

Проиграть стартовый выездной матч в серии для мюнхенской команды — плохой знак. В 12 случаях из 15 это заканчивалось вылетом из Лиги чемпионов. Однако стоит отметить, что последние шесть домашних матчей «Баварии» против команд из Серии А «Баварии» удалось выиграть.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

У «Лацио» сейчас неубедительная серия из двух побед и трех поражений. В национальном чемпионате команда находится на девятом месте. В последней встрече в чемпионате Италии «Лацио» уступил «Милану» со счетом 0:1.

«Реал Сосьедад» — «Пари Сен-Жермен»

Дата и время: 5 марта, 23:00

Место: «Аноэта» (Сан-Себастьян)

В первом матче «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) дома обыграл испанский «Реал Сосьедад» со счетом 2:0. Эта победа стала лишь пятой для ПСЖ в последних 16 встречах с командами из Испании. Еще были три ничьих и восемь поражений.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
(Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Одним из забитых мячей в первом матче 1/8 финала отличился Килиан Мбаппе, который стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим подряд в десяти домашних матчах, в которых выходил в стартовом составе. Всего в Лиге чемпионов 25-летний Мбаппе забил 44 гола в 68 матчах.

«Реал Сосьедад» играет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2004 года (тогда вылетел в 1/8 финала). В составе команды только Андре Силва имеет опыт выступления в плей-офф этого турнира.

В последних трех матчах у клуба три поражения: от «Вильярреала» (1:3) и «Севильи» (2:3) в Ла Лиге, а в Кубке Испании — от «Мальорки» в послематчевой серии пенальти (1:2). Кроме того, «Сосьедад» не выигрывал в семи официальных домашних матчах подряд, сыграв четыре раза вничью и трижды проиграв.

Российский полузащитник «Реала» Арсен Захарян, который в первом матче против ПСЖ сыграл 25 минут, пропустит ответную встречу из-за небольшого мышечного повреждения.

«Манчестер Сити» — «Копенгаген»

Дата и время: 6 марта, 23:00

Место: «Этихад» (Манчестер)

В первой игре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» со счетом 1:3. Так, манчестерский клуб продлил серию без поражений во всех турнирах до 19. Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу в 17 играх и два раза сыграли вничью.

Примечательно, что во всех семи матчах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне «Сити» забил по три мяча. Более того, манчестерский клуб не проигрывал в 29 европейских матчах на стадионе «Этихад».

А с учетом выездных игр «Сити» не проигрывал в 21 матчах в европейских турнирах, что является рекордом для команды из Англии.

Лучшим бомбардиром команды в Лиге чемпионов является Эрлинг Холланд, забивший пять мячей и отдавший одну голевую передачу. Он уступает только бразильскому форварду «Порту» Галено, на счету которого пять голов и четыре передачи. В нынешнем сезоне Холанд также больше всех забил в чемпионате Англии, забив 18 мячей и отдав пять передач.

Фото: Michael Regan / Getty Images
Фото: Michael Regan / Getty Images

«Копенгаген» во второй раз в истории клуба принимает участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Чемпион Дании в последних пяти матчах одержал три победы и проиграл два матча. В последнем матче «Копенгаген» уступил лидеру национального первенства «Мидтьюлланду» в гостевом матче со счетом 2:0.

«Реал Мадрид» — «РБ Лейпциг»

Дата и время: 6 марта, 23:00

Место: «Сантьяго Бернабеу»

В первом гостевом матче мадридский «Реал» одержал победу над немецким «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Браим Диас (48).

«Реал» не проиграл на «Сантьяго Бернабеу» ни одного матча Лиги чемпионов с апреля 2022 года (девять побед и одна ничья).

Кроме того, в последних восьми домашних матчах с немецкими клубами «Реал» выиграл шесть раз и дважды сыграл вничью.

Джуд&nbsp;Беллингем
Джуд Беллингем
(Фото: David Ramos / Getty Images)

Форвард мадридского клуба Джуд Беллингем забил три гола в последних пяти матчах.

«Лейпциг» в последних пяти матчах в бундеслиге одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. После 21-го тура команда расположилась на пятой строчке.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Лига Чемпионов ФК Бавария Лацио ПСЖ Реал Сосьедад Манчестер Сити Копенгаген Реал Мадрид Лейпциг
Материалы по теме
Судья завершил матч за несколько секунд до гола «Реала»
Спорт
«Реал Сосьедад» назвал сроки возвращения Захаряна на поле после травмы
Спорт
Перенесший кому после удара копытом вратарь ПСЖ вернется к тренировкам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
В Гаити банды попытались захватить главный международный аэропорт Политика, 01:57
Пентагон ответил на заявление сингапурского министра об F-35 на Украине Политика, 01:40
В Одессе и области прогремели взрывы Политика, 01:28
В США заявили, что не будут менять ядерную политику из-за «угроз» Путина Политика, 01:12
Австралийский бизнесмен пошел в суд из-за санкций против России Бизнес, 01:06
На Крымскому мосту временно перекрыли движение Политика, 01:02
Серия побед «Реала» и рекорд «Мансити». Интриги плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:00
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В ООН сообщили о случаях насилия боевиками ХАМАС над заложниками Политика, 00:51
Англиканская церковь создаст фонд для искупления «великого зла» Политика, 00:47
МИД сообщил о планах Гросси провести в России встречи на высоком уровне Политика, 00:37
Кличко назвал отставку Залужного ошибкой Политика, 00:10
Длительность рабочего дня в России установила рекорд Экономика, 00:00
АКРА оценило кадровый резерв в России Экономика, 00:00
Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов на работу в военное время Политика, 04 мар, 23:38