Олимпийский чемпион пожелал удачи российскому лыжнику Коростелеву на ОИ
Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг публично поддержал российского лыжника Савелия Коростелева накануне старта зимних Олимпийских игр 2026 года.
Коростелев, который выступит на Играх в нейтральном статусе, опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta и является запрещенной и экстремистской организацией в России) фотографию с подписью «Последний день перед открытием». Под этой публикацией Нортуг оставил комментарий: «Удачи».
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Коростелева.
В активе Нортуга — 13 золотых медалей чемпионатов мира, что является абсолютным рекордом среди мужчин, причем он побеждал во всех шести современных дисциплинах. Он также двукратный олимпийский чемпион (Ванкувер-2010), двукратный обладатель Кубка мира.
В декабре 2018 года в возрасте 32 лет норвежец объявил о завершении карьеры.
