Олимпийский чемпион пожелал удачи российскому лыжнику Коростелеву на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Нортуг поддержал россиянина Коростелева перед ОИ
Он оставил пожелание удачи под публикацией спортсмена в социальной сети
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images
Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг публично поддержал российского лыжника Савелия Коростелева накануне старта зимних Олимпийских игр 2026 года.

Коростелев, который выступит на Играх в нейтральном статусе, опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta и является запрещенной и экстремистской организацией в России) фотографию с подписью «Последний день перед открытием». Под этой публикацией Нортуг оставил комментарий: «Удачи».

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Коростелева.

В активе Нортуга — 13 золотых медалей чемпионатов мира, что является абсолютным рекордом среди мужчин, причем он побеждал во всех шести современных дисциплинах. Он также двукратный олимпийский чемпион (Ванкувер-2010), двукратный обладатель Кубка мира.

В декабре 2018 года в возрасте 32 лет норвежец объявил о завершении карьеры.

Екатерина Халимовская
Олимпиада-2026 Савелий Коростелев лыжники
Читайте РБК без рекламных баннеров
