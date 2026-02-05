Олимпийский чемпион пожелал удачи российскому лыжнику Коростелеву на ОИ

Он оставил пожелание удачи под публикацией спортсмена в социальной сети

Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг публично поддержал российского лыжника Савелия Коростелева накануне старта зимних Олимпийских игр 2026 года.

Коростелев, который выступит на Играх в нейтральном статусе, опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta и является запрещенной и экстремистской организацией в России) фотографию с подписью «Последний день перед открытием». Под этой публикацией Нортуг оставил комментарий: «Удачи».

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, включая лыжников Дарью Непряеву и Коростелева.

В активе Нортуга — 13 золотых медалей чемпионатов мира, что является абсолютным рекордом среди мужчин, причем он побеждал во всех шести современных дисциплинах. Он также двукратный олимпийский чемпион (Ванкувер-2010), двукратный обладатель Кубка мира.

В декабре 2018 года в возрасте 32 лет норвежец объявил о завершении карьеры.