Российская велогонщица Лысенко стала чемпионкой Европы в кейрине
Российская велогонщица Алина Лысенко стала победительницей чемпионата Европы в кейрине. Соревнования проходят в Конье (Турция).
Второе место заняла француженка Матильда Грос (отставание 0,212 секунды), третье — немка Леа Фридрих (+ 0,234 секунды).
Кейрин — вид велогонок на треке, где участники сначала едут с установленной скоростью, затем начинается финальный спринт.
Россиянка Яна Бурлакова заняла седьмое место.
Ранее, 3 февраля, Лысенко на соревнованиях в Конье взяла бронзу в спринте. Она также является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в спринтерской гонке.
Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ