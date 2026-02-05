Российская велогонщица Лысенко стала чемпионкой Европы в кейрине

Лысенко заняла первое место, серебро взяла Матильда Грос (+0,212 секунды), бронзу — немка Леа Фридрих (+ 0,234 секунды)

Алина Лысенко (Фото: IMAGO / Olly Hassell / SWpix.com / Global Look Press)

Российская велогонщица Алина Лысенко стала победительницей чемпионата Европы в кейрине. Соревнования проходят в Конье (Турция).

Второе место заняла француженка Матильда Грос (отставание 0,212 секунды), третье — немка Леа Фридрих (+ 0,234 секунды).

Кейрин — вид велогонок на треке, где участники сначала едут с установленной скоростью, затем начинается финальный спринт.

Россиянка Яна Бурлакова заняла седьмое место.

Ранее, 3 февраля, Лысенко на соревнованиях в Конье взяла бронзу в спринте. Она также является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в спринтерской гонке.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.