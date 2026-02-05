Итальянка оспорила в CAS выбор на Игры дочери спортивного чиновника

Анджела Ромеи считает, что на выбор керлингисток на Олимпиаду Итальянской федерацией ледовых видов спорта повлиял конфликт интересов — вместо нее в сборную взяли дочь технического директора

Анджела Ромеи (Фото: Jonas Ekstromer / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Двукратный призер чемпионатов Европы Анджела Ромеи подала две апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отказа федерации включить ее в сборную Италии по керлингу на Олимпиаду. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ромеи, выступающей за сборную с 2017 года, 20 января не оказалось в списке на Игры. Итальянская федерация ледовых видов спорта (FIGS) 2 февраля сообщила ей, что решение о составе пересматриваться не будет, а Всемирная федерация керлинга (WCF) заявила Ромеи, что выбор керлингисток находится в ведении FIGS.

Сама керлингистка считает, что в процессе формирования сборной был конфликт интересов и вместо «более опытной и квалифицированной» спортсменки выбрали 19-летнюю дочь технического директора FIGS Марко Мариани Ребекку.

Ромеи на чемпионате мира 2024-го получила приз имени Фрэнсис Броди, который вручают керлингистке, наилучшим образом демонстрирующей высокий уровень мастерства, приверженность честной игре и спортивный дух.

На счету Ромеи бронза (2017) и серебро (2023) чемпионатов Европы.