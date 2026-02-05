Один из лидеров «Динамо» пропустит Матч звезд КХЛ
Второй снайпер московского «Динамо» Максим Комтуа из-за болезни пропустит Матч звезд КХЛ в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба лиги.
Вместо Комтуа за команду World Stars сыграет другой канадский нападающий — лучший бомбардир «бело-голубых» Джордан Уил.
В пресс-службе «Динамо» рассказали «Матч ТВ», что Комтуа не сможет играть «дня три‑четыре точно».
У Комтуа 16 шайб и 15 передач в 49 матчах текущего чемпионата, в прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром и снайпером команды в плей-офф.
Уил в этом сезоне забил 11 голов и сделал 30 передач в 53 матчах.
Звездный уик-энд пройдет в Екатеринбурге 7 и 8 февраля. В первый день состоятся мастер-шоу и два матча мини-турнира, в воскресенье — вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.
