Норвежский прыгун с трамплина перенес похороны отца из-за Олимпийских игр
Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина норвежец Йоханн Андре Форфанг перенес похороны отца из-за участия в Играх-2026 в Италии. Об этом спортсмен сообщил NRK.
«Я ведь думал, что он все еще будет здесь, на чемпионате, поэтому невероятно тяжело и нереально осознавать, что он не увидит этого. Это было сильное желание моего папы (участие Форфанга в Играх. — РБК), чтобы я поехал и завершил то, что в конце концов является нашим общим с папой проектом», — сказал Форфанг.
Отец спортсмена Уго Форфанг умер 31 января в возрасте 68 лет после года борьбы с раком.
По данным источника, семья Форфанга приняла решение похоронить отца после того, как спортсмен завершит свои выступления на Играх. Последние соревнования по прыжкам с трамплина для мужчин пройдут 16 февраля, то есть более чем через две недели после смерти.
30-летний Форфанг является серебряным призером Олимпиады 2018 года в Пхенчхане в личном первенстве и обладателем золотой медали в командном первенстве.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
