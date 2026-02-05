Норвежский прыгун с трамплина перенес похороны отца из-за Олимпийских игр

Норвежский прыгун с трамплина Форфанг перенес похороны отца для участия в ОИ-26

Отец Форфанга умер 31 января. Семья спортсмена приняла решение провести похороны после того, как прыгун завершит свои выступления на Играх, спустя почти две недели после смерти

Йоханн Андре Форфанг (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина норвежец Йоханн Андре Форфанг перенес похороны отца из-за участия в Играх-2026 в Италии. Об этом спортсмен сообщил NRK.

«Я ведь думал, что он все еще будет здесь, на чемпионате, поэтому невероятно тяжело и нереально осознавать, что он не увидит этого. Это было сильное желание моего папы (участие Форфанга в Играх. — РБК), чтобы я поехал и завершил то, что в конце концов является нашим общим с папой проектом», — сказал Форфанг.

Отец спортсмена Уго Форфанг умер 31 января в возрасте 68 лет после года борьбы с раком.

По данным источника, семья Форфанга приняла решение похоронить отца после того, как спортсмен завершит свои выступления на Играх. Последние соревнования по прыжкам с трамплина для мужчин пройдут 16 февраля, то есть более чем через две недели после смерти.

30-летний Форфанг является серебряным призером Олимпиады 2018 года в Пхенчхане в личном первенстве и обладателем золотой медали в командном первенстве.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.