Реклама
Олимпиада-2026⁠,
0

Норвежский прыгун с трамплина перенес похороны отца из-за Олимпийских игр

Норвежский прыгун с трамплина Форфанг перенес похороны отца для участия в ОИ-26
Сюжет
Олимпиада-2026
Отец Форфанга умер 31 января. Семья спортсмена приняла решение провести похороны после того, как прыгун завершит свои выступления на Играх, спустя почти две недели после смерти
Йоханн Андре Форфанг
Йоханн Андре Форфанг (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина норвежец Йоханн Андре Форфанг перенес похороны отца из-за участия в Играх-2026 в Италии. Об этом спортсмен сообщил NRK.

«Я ведь думал, что он все еще будет здесь, на чемпионате, поэтому невероятно тяжело и нереально осознавать, что он не увидит этого. Это было сильное желание моего папы (участие Форфанга в Играх. — РБК), чтобы я поехал и завершил то, что в конце концов является нашим общим с папой проектом», — сказал Форфанг.

Отец спортсмена Уго Форфанг умер 31 января в возрасте 68 лет после года борьбы с раком.

По данным источника, семья Форфанга приняла решение похоронить отца после того, как спортсмен завершит свои выступления на Играх. Последние соревнования по прыжкам с трамплина для мужчин пройдут 16 февраля, то есть более чем через две недели после смерти.

30-летний Форфанг является серебряным призером Олимпиады 2018 года в Пхенчхане в личном первенстве и обладателем золотой медали в командном первенстве.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Авторы
Теги
Рената Утяева
прыжки на лыжах с трамплина Олимпиада-2026
Материалы по теме
