Спорт⁠,
0

«Локомотив» продлил контракт с лучшим вратарем двух последних сезонов

«Локомотив» продлил контракт с вратарем Исаевым
Новое соглашение с Даниилом Исаевым рассчитано до конца сезона 2027/28. В этом сезоне вратарь входит в число лидеров по коэффициенту надежности (1,92 шайбы за игру) и отражает в среднем почти 93% бросков
Даниил Исаев
Даниил Исаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Действующий чемпион КХЛ ярославский «Локомотив» продлил контракт с голкипером Даниилом Исаевым до мая 2028 года. Об этом сообщается на сайте лиги.

Исаев предыдущие два сезона получал приз лучшему голкиперу КХЛ. В 2025-м он помог «Локомотиву» выиграть Кубок Гагарина.

В этом сезоне на счету Исаева 46 матчей, 24 победы, в среднем 92,6% отраженных бросков (восьмое место в КХЛ) и 1,92 пропущенные шайбы за игру (второе место).

«Локомотив» лидирует в Западной конференции, у команды шестиматчевая победная серия. Ближайшую игру ярославцы проведут 10 февраля с «Шанхай Дрэгонс».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль
