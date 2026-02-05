«Локомотив» продлил контракт с лучшим вратарем двух последних сезонов
Действующий чемпион КХЛ ярославский «Локомотив» продлил контракт с голкипером Даниилом Исаевым до мая 2028 года. Об этом сообщается на сайте лиги.
Исаев предыдущие два сезона получал приз лучшему голкиперу КХЛ. В 2025-м он помог «Локомотиву» выиграть Кубок Гагарина.
В этом сезоне на счету Исаева 46 матчей, 24 победы, в среднем 92,6% отраженных бросков (восьмое место в КХЛ) и 1,92 пропущенные шайбы за игру (второе место).
«Локомотив» лидирует в Западной конференции, у команды шестиматчевая победная серия. Ближайшую игру ярославцы проведут 10 февраля с «Шанхай Дрэгонс».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ