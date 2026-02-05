 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Боксер Хелиф заявила о согласии пройти гендерный тест, но только от МОК

Хелиф заявила, что МОК, защищая женщин, «не должен причинять вред другим женщинам». World Boxing с прошлого года не допускает боксеров-женщин без подтверждения пола, алжирка оспорила это требование в CAS
Иман Хелиф
Иман Хелиф (Фото: Dominique Charriau / Getty Images)

Алжирский боксер Иман Хелиф заявила CNN, что согласится выполнить требование о генетическом тестировании для участия в соревнованиях, но только если оно будет проведено Международным олимпийским комитетом (МОК).

Хелиф, чемпионка Олимпиады в Париже, ранее оспорила в Спортивном арбитражном суде (CAS) запрет участвовать в женских соревнованиях под эгидой World Boxing (WB) без подтверждения пола. Она пропустила сентябрьский чемпионат мира.

Хелиф отметила, что уважает МОК и его авторитет. «Они должны защищать женщин, но при этом должны помнить, что, защищая женщин, они не должны причинять вред другим женщинам», — добавила боксер.

Хелиф призвала не использовать ее в «политических целях».

WB получила признание МОК вместо Международной ассоциации бокса (IBA), которая еще в 2023-м дисквалифицировала Хелиф и тайваньскую женщину-боксера Линь Юйтин с чемпионата мира за проваленные гендерные тесты — у спортсменок обнаружили мужской набор хромосом (может быть следствием нарушения полового развития, DSD).

МОК не стал отстранять этих боксеров от Игр, и они завоевали золотые медали в своих весовых категориях. На Играх-2028 боксерский турнир будет проводить WB.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс Международный олимпийский комитет (МОК) Иман Хелиф
