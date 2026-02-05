Боксер Хелиф заявила о согласии пройти гендерный тест, но только от МОК
Алжирский боксер Иман Хелиф заявила CNN, что согласится выполнить требование о генетическом тестировании для участия в соревнованиях, но только если оно будет проведено Международным олимпийским комитетом (МОК).
Хелиф, чемпионка Олимпиады в Париже, ранее оспорила в Спортивном арбитражном суде (CAS) запрет участвовать в женских соревнованиях под эгидой World Boxing (WB) без подтверждения пола. Она пропустила сентябрьский чемпионат мира.
Хелиф отметила, что уважает МОК и его авторитет. «Они должны защищать женщин, но при этом должны помнить, что, защищая женщин, они не должны причинять вред другим женщинам», — добавила боксер.
Хелиф призвала не использовать ее в «политических целях».
WB получила признание МОК вместо Международной ассоциации бокса (IBA), которая еще в 2023-м дисквалифицировала Хелиф и тайваньскую женщину-боксера Линь Юйтин с чемпионата мира за проваленные гендерные тесты — у спортсменок обнаружили мужской набор хромосом (может быть следствием нарушения полового развития, DSD).
МОК не стал отстранять этих боксеров от Игр, и они завоевали золотые медали в своих весовых категориях. На Играх-2028 боксерский турнир будет проводить WB.
