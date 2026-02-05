Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр

Канадского сноубордиста, готовившегося к своим четвертым Олимпийским играм, после падения на тренировке пришлось эвакуировать с горы

Марк Макморрис (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Канадский сноубордист, трехкратный олимпийский призер Марк Макморрис был госпитализирован после падения на тренировке перед выступлением на Играх в Италии. Об этом сообщает портал AOL.

Инцидент случился в среду в итальянском Ливиньо. Спортсмен готовился к соревнованиям в дисциплине «биг-эйр», которые стартуют в четверг. Макморриса эвакуировали со склона горы на носилках.

Команда Канады выступила с кратким заявлением, но не предоставила подробностей о состоянии здоровья сноубордиста. «Сотрудники Канадского олимпийского комитета и канадского сноуборда присматривают за ним. Мы предоставим больше информации по мере ее появления», — приводит слова команды AOL.

32-летний Макморрис — один из самых титулованных сноубордистов мира, трехкратный бронзовый призер Олимпиад в слоупстайле (2014, 2018, 2022). В 2021-м канадец выиграл чемпионат мира по биг-эйру. В слоупстайле он дважды становился серебряным призером мировых соревнований (в 2013 и 2019 годах).

В марте 2017 года после падения во время катания в канадском Уистлере Макморрис получил опасные для жизни травмы: сломал челюсть, левую руку, несколько ребер и таз, разорвал селезенку и повредил левое легкое. Через шесть месяцев после выхода из больницы он встал на сноуборд, а еще через два — выиграл этап Кубка мира в Китае.